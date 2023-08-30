Стрижка боб вважається абсолютною класикою, але з нею можна експериментувати. Емма Стоун продемонструвала стильний боб "для крутих дівчат", передає 24 Канал.

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Стильна стрижка на осінь

Перукарка Мара Росзак створила стрижку для Емми Стоун, відрізавши кілька дюймів волосся акторки. Вона зауважує, що її боб – жіночний, легкий, але й трохи різкий. Він точно пасуватиме ученицям та студенткам, адже невибагливий у догляді.

Класний дівчачий боб легкий і трохи довший спереду, що додає витонченості,

– каже перукарка.

Щоб змінити свій стиль, попросіть свого стиліста про боб, але з одним нюансом – пасма спереду мають залишатися трохи довшими, ніж на потилиці. Обов'язкова чіткість та легкість рухів.



Емма Стоун / Фото з інстаграму Мари Росзак

До слова, Емма Стоун змінила не лише стрижку, але й колір волосся. З рудого кольору її перефарбували у блонд. Якщо ви теж хочете наважитися на фарбування, пам'ятайте про догляд за волоссям – зволоження та захист.