Яку воду не можна використовувати для поливу: відповідь здивує

Полив для кімнатних рослин – безумовно важливий, бо від цього залежить їхнє здоров'я та розвиток. Варто знати про це більше.

Кімнатні рослини будуть радувати вас своїм виглядом, якщо ви будете знати, як за ними доглядати. Чим і як не можна поливати кімнатні рослини у спеку – розповість 24 Канал.

До теми Квітникарі розповіли, як часто потрібно поливати рослини вдома

Як варто поливати кімнатні рослини в спеку

Поливайте рослини безпосередньо під корінь рослини, щоб вода не опинилась на листках. Щодо листя, можете обприскувати його з розпилювача.



Полив під корінь / Фото "Мова квітів"

Оптимальний варіант для поливу – дощова вода. Вона найбільше нагадує рослинам природні умови.



Дощова вода / Фото Ecosoft.ua

Найкращий час для поливу в спеку – ранок або пізній вечір. У цей час температура повітря нижча, і рослини зможуть краще вбирати вологу. Уникайте поливу в середині дня, коли сонце найбільш активне. Тому що це шкодить рослинам: вода не встигне дійти до коріння, а поверхня землі може потріскати.

Перевіряйте вологість ґрунту перед поливом, за допомогою пальця. Це допоможе визначити, чи необхідно поливати рослину.



Перевірка землі / Фото Kvitofor

Воду для поливу рекомендується відстоювати принаймні 1-2 дні. Не використовуйте холодну воду, бо це великий стрес для кімнатних рослин. Вони цього не люблять, тож можуть навіть загинути.