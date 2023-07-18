Звичайно, що частота поливу залежить від конкретної рослини, бо одним потрібно більше води, а іншим – менше. Як тут розібратись – розкаже 24 Канал.

Важливо знати Ніколи не поливайте так рослини: знищить все

Полив квітів: як правильно проводити

Найкраще використовувати для поливу м'яку воду, в жодному разі – не хлоровану. З-під крана теж не дуже підходить. Її потрібно бодай, процідити через фільтр.

Квіти люблять полив теплою водою, особливо у період активного росту. Температура води має бути на кілька градусів вищою, ніж у приміщенні. Якщо будете брати для поливу холодну рідину – побачите, що стебла та коріння гниють, водночас може осипатись листя.

Дуже добре, коли є можливість брати для поливу воду з колодязя, бо вона не містить ніяких домішок. Втім, її треба трохи підігріти. Ідеальний варіант – дощова вода, яку отримують рослини в природних умовах. Аби вона не зіпсувалась під час зберігання, додайте в посудину кілька шматків деревного вугілля.



Полив рослин / Фото Kvitofor

У літній період фахівці радять поливати квіти ввечері, бо вони краще поглинають вологу вночі. Натомість вранці вода набагато швидше випаровується, адже температура повітря зростає. Також ввечері коріння краще вбирає поживні речовини.

Обприскування рослин

Для кімнатних рослин важливий не тільки полив, але й обприскування. Адже батьківщиною багатьох з них є тропіки – тобто, регіони, де постійно дощить та висока вологість. Сухість – для них невідома.



Обприскування рослин / Фото Lifehacker

Тому там, де дуже сухе повітря, листя активно випаровує вологу, відповідно починає пересихати ґрунт. Щоб ви не опинились у такій ситуації, пам'ятайте, що варто обприскувати рослини по 2-3 рази на день вранці та ввечері. Використовуйте чисту теплу воду без хлору та домішок.