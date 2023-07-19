Кімнатні рослини будуть радувати вас своїм виглядом, якщо ви будете знати, як за ними доглядати. Чим і як не можна поливати кімнатні рослини у спеку – розповість 24 Канал.

До теми Квітникарі розповіли, як часто потрібно поливати рослини вдома

Як варто поливати кімнатні рослини в спеку

Поливайте рослини безпосередньо під корінь рослини, щоб вода не опинилась на листках. Щодо листя, можете обприскувати його з розпилювача.



Полив під корінь / Фото "Мова квітів"

Оптимальний варіант для поливу – дощова вода. Вона найбільше нагадує рослинам природні умови.



Дощова вода / Фото Ecosoft.ua

Найкращий час для поливу в спеку – ранок або пізній вечір. У цей час температура повітря нижча, і рослини зможуть краще вбирати вологу. Уникайте поливу в середині дня, коли сонце найбільш активне. Тому що це шкодить рослинам: вода не встигне дійти до коріння, а поверхня землі може потріскати.

Перевіряйте вологість ґрунту перед поливом, за допомогою пальця. Це допоможе визначити, чи необхідно поливати рослину.



Перевірка землі / Фото Kvitofor

Воду для поливу рекомендується відстоювати принаймні 1-2 дні. Не використовуйте холодну воду, бо це великий стрес для кімнатних рослин. Вони цього не люблять, тож можуть навіть загинути.