Розбився термометр: як прибрати ртуть з підлоги

Якщо захворіли та випадково впустили ртутний термометр з рук – не панікуйте. Краплі токсичної речовини можливо прибрати та зберегти здоров'я себе та своїх близьких. Що робити, якщо розбився термометр із ртуттю – читайте у статті.

Іноді може трапитися неприємний інцидент, пов'язаний зі стандартним термометром, який є чи не в кожному домі – крихкий резервуар із ртуттю може впасти та розбитися, виливши токсичну речовину на підлогу. У такому разі 24 канал рекомендує не нервуватися та панікувати, а оперативно виконати кілька простих трюків, щоб прибрати ртуть.

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Для того, щоб прибрати отруйні крапельки ртуті, треба підготувати:

Скляну банку з водою та кришку для неї;

Кілька аркушів паперу;

Пластикові пакети для речей, на які могла потрапити ртуть.

Гумові рукавички;

Широкий скотч;

Медичний шприц чи гумову грушу;

Ліхтарик;

Розчин "Білизни" чи хлору.

Як прибрати ртуть з підлоги

Першочергово виведіть з квартири чи приміщення всіх, хто не буде брати участі у прибиранні розбитого термометра. З приміщення обов'язково виводять дітей та домашніх тварин – вони можуть гратися з кульками, ускладнити прибирання та отруїтися небезпечними випарами.

Обмежте циркуляцію повітря у інші кімнати, щоб випари ртуті не попали в інші приміщення. Не варто створювати протяг – так отруйна речовина не зможе поширитися приміщенням.

Перевірте усі предмети, які розташовані поряд із розлитою ртуттю – важливо перевірити, чи могли токсичні краплі потрапити на одяг чи речі поблизу. Якщо вони все ж забруднилися – їх треба покласти до поліетиленового пакета та викинути.

Щоб краще бачити кульки ртуті, використовуйте ліхтарик.

Як прибрати ртуть від розбитого термометра / Фото pokupon

Починайте прибирання безпосередньо з місця, де розбився термометр. Так ви не збільшите площу забруднення.

У першу чергу треба збирати найбільші краплі ртуті. За допомогою голки чи тонкої палички перенесіть кульки на аркуші паперу та помістіть у банку з водою.

Щоб прибрати дрібні крапельки ртуті, найкраще використовувати скотч. Обережно прикладіть клейку стрічку до крапель та заберіть їх з поверхні. Скотч теж треба буде покласти до банки з відходами.

Щоб забрати ртуть зі щілин, треба використовувати медичний шприц з товстою голкою чи гумову грушу. Краплі ртуті можна буквально втягнути, а потім належним чином утилізувати. Користуватися шприцом чи грушею повторно заборонено.

Не роздавлюйте кульки під скотчем – це причинить ще більше розбиття ртуті. Так її важко буде зібрати. Щоб ефективно забрати краплі скотчем, варто ледь прикласти клейку сторону до токсичної речовини та обережно підняти.

Забір ртуті шприцом / Фото pokupon

Якщо ртуть потрапила за плінтус, під паркет чи ламінат, треба зняти покриття та ретельно оглянути місце. Якщо можливості зняти плінтус власноруч та дістатися до забруднення немає, треба викликати спеціальну службу, яка зможе очистити приміщення.

Очищення після забору ртуті

Мікроскопічні частинки речовини все ще можуть залишатися на підлозі та забруднювати середовище. Щоб мінімізувати негативний вплив ртуті, треба зробити дезінфікуючий розчин з хлоровмісними речовинами. Для цього підійде "Білизна" чи хлор у чистому вигляді.

Змішайте 1 літр хлору чи "Білизни" з 8 літрами води та обробіть забруднену поверхню. Не забудьте надягти рукавички – так ви не пошкодите шкіру та не забрудните руки токсинами.

Через 3 години після прибирання треба зробити вологе прибирання усієї квартири чи будинку. Після цього варто повністю провітрити приміщення.

Щоб остаточно позбутися ртутних випарів та неприємних наслідків, протягом 2 тижнів варто робити щоденне вологе прибирання за допомогою "Білизни" чи хлору.

Не варто давати забагато хлоровмісних речовин – так ви або ваші близькі можуть отримати отруєння вже не від ртуті, а від випарів мийних засобів.

Прибирати після розлиття ртуті варто щодня протягом 2 тижнів / Фото Unsplash

Що не можна робити під час прибирання ртуті

Ні за яких обставин не можна: