Иногда может случиться неприятный инцидент, связанный со стандартным термометром, который есть чуть ли не в каждом доме – хрупкий резервуар с ртутью может упасть и разбиться, разлив токсичное вещество на пол. В таком случае 24 канал рекомендует не нервничать и паниковать, а оперативно проделать несколько простых трюков, чтобы убрать ртуть.

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Для того чтобы убрать ядовитые капельки ртути, надо подготовить:

Стеклянную банку с водой и крышку для нее;

Несколько листов бумаги;

Пластиковые пакеты для вещей, на которые могла попасть ртуть;

Резиновые перчатки;

Широкий скотч;

Медицинский шприц или резиновую грушу;

Фонарик;

Раствор "Белизны" или хлора.

Как убрать ртуть с пола

Первоначально выведите из квартиры или помещения всех, кто не будет участвовать в уборке разбитого термометра. Из помещения обязательно выводят детей и домашних животных – они могут играть с шариками, усложнить уборку и отравиться опасными испарениями.

Ограничьте циркуляцию воздуха в других комнатах, чтобы испарения ртути не попали в другие помещения. Не стоит создавать сквозняк – так ядовитое вещество не сможет распространиться по помещению.

Проверьте все предметы, расположенные рядом с разлитой ртутью – важно проверить, могли ли токсичные капли попасть на одежду или вещи поблизости. Если они все же запачкались – их нужно положить в полиэтиленовый пакет и выбросить.

Обратите внимание! Чтобы лучше видеть шарики ртути, используйте фонарик.

Как убрать ртуть от разбитого термометра / Фото pokupon

Начинайте уборку непосредственно с места, где разбился термометр. Так вы не увеличите площадь загрязнения.

В первую очередь нужно собирать самые большие капли ртути. С помощью иглы или тонкой палочки перенесите шарики на лист бумаги и поместите в банку с водой.

Чтобы убрать мелкие капельки ртути, лучше всего использовать скотч. Осторожно приложите клейкую ленту к каплям и уберите их с поверхности. Скотч тоже нужно будет положить в банку с отходами.

Важно! Не раздавливайте шарики под скотчем – это приведет к еще большему разбиению ртути. Так ее тяжело будет собрать. Чтобы эффективно забрать капли скотчем, следует едва приложить клейкую сторону к токсичному веществу и осторожно приподнять.

Чтобы убрать ртуть из щелей, нужно использовать медицинский шприц с толстой иглой или резиновую грушу. Капли ртути можно буквально втянуть, а затем должным образом утилизировать. Использовать шприц или грушу повторно запрещено.

Забор ртути шприцем / Фото pokupon

Если ртуть попала за плинтус под паркет или ламинат, нужно снять покрытие и тщательно осмотреть место. Если возможности снять плинтус вручную и добраться до загрязнения нет, нужно вызвать специальную службу, которая сможет очистить помещение.

Очистка после забора ртути

Микроскопические частицы все еще могут оставаться на полу и загрязнять среду. Чтобы минимизировать отрицательное воздействие ртути, нужно сделать дезинфицирующий раствор с хлоросодержащими веществами. Для этого подойдет отбеливатель "Белизна" или хлор в чистом виде.

Смешайте 1 литр хлора или "Белизны" с 8 литрами воды и обработайте загрязненную поверхность. Не забудьте надеть перчатки – так вы не повредите кожу и не испачкаете руки токсинами.

Через 3 часа после уборки нужно сделать влажную уборку всей квартиры или дома. После этого следует полностью проветрить помещение.

Чтобы окончательно избавиться от ртутных испарений и неприятных последствий, в течение 2 недель следует делать ежедневную влажную уборку с помощью "Белизны" или хлора.

Обратите внимание! Не стоит давать слишком много хлоросодержащих веществ – так вы или ваши близкие могут получить отравление уже не от ртути, а от испарений моющих средств.

Убирать после разлития ртути следует ежедневно в течение 2 недель / Фото Unsplash

Чего нельзя делать во время уборки ртути

Ни при каких обстоятельствах нельзя: