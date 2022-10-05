Иногда может случиться неприятный инцидент, связанный со стандартным термометром, который есть чуть ли не в каждом доме – хрупкий резервуар с ртутью может упасть и разбиться, разлив токсичное вещество на пол. В таком случае 24 канал рекомендует не нервничать и паниковать, а оперативно проделать несколько простых трюков, чтобы убрать ртуть.
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Для того чтобы убрать ядовитые капельки ртути, надо подготовить:
- Стеклянную банку с водой и крышку для нее;
- Несколько листов бумаги;
- Пластиковые пакеты для вещей, на которые могла попасть ртуть;
- Резиновые перчатки;
- Широкий скотч;
- Медицинский шприц или резиновую грушу;
- Фонарик;
- Раствор "Белизны" или хлора.
Как убрать ртуть с пола
Первоначально выведите из квартиры или помещения всех, кто не будет участвовать в уборке разбитого термометра. Из помещения обязательно выводят детей и домашних животных – они могут играть с шариками, усложнить уборку и отравиться опасными испарениями.
Ограничьте циркуляцию воздуха в других комнатах, чтобы испарения ртути не попали в другие помещения. Не стоит создавать сквозняк – так ядовитое вещество не сможет распространиться по помещению.
Проверьте все предметы, расположенные рядом с разлитой ртутью – важно проверить, могли ли токсичные капли попасть на одежду или вещи поблизости. Если они все же запачкались – их нужно положить в полиэтиленовый пакет и выбросить.
Как убрать ртуть от разбитого термометра / Фото pokupon
Начинайте уборку непосредственно с места, где разбился термометр. Так вы не увеличите площадь загрязнения.
- В первую очередь нужно собирать самые большие капли ртути. С помощью иглы или тонкой палочки перенесите шарики на лист бумаги и поместите в банку с водой.
- Чтобы убрать мелкие капельки ртути, лучше всего использовать скотч. Осторожно приложите клейкую ленту к каплям и уберите их с поверхности. Скотч тоже нужно будет положить в банку с отходами.
- Чтобы убрать ртуть из щелей, нужно использовать медицинский шприц с толстой иглой или резиновую грушу. Капли ртути можно буквально втянуть, а затем должным образом утилизировать. Использовать шприц или грушу повторно запрещено.
Забор ртути шприцем / Фото pokupon
- Если ртуть попала за плинтус под паркет или ламинат, нужно снять покрытие и тщательно осмотреть место. Если возможности снять плинтус вручную и добраться до загрязнения нет, нужно вызвать специальную службу, которая сможет очистить помещение.
Очистка после забора ртути
Микроскопические частицы все еще могут оставаться на полу и загрязнять среду. Чтобы минимизировать отрицательное воздействие ртути, нужно сделать дезинфицирующий раствор с хлоросодержащими веществами. Для этого подойдет отбеливатель "Белизна" или хлор в чистом виде.
- Смешайте 1 литр хлора или "Белизны" с 8 литрами воды и обработайте загрязненную поверхность. Не забудьте надеть перчатки – так вы не повредите кожу и не испачкаете руки токсинами.
- Через 3 часа после уборки нужно сделать влажную уборку всей квартиры или дома. После этого следует полностью проветрить помещение.
- Чтобы окончательно избавиться от ртутных испарений и неприятных последствий, в течение 2 недель следует делать ежедневную влажную уборку с помощью "Белизны" или хлора.
Убирать после разлития ртути следует ежедневно в течение 2 недель / Фото Unsplash
Чего нельзя делать во время уборки ртути
Ни при каких обстоятельствах нельзя:
- Убирать ртуть пылесосом – прибор придется выбросить.
- Подметать вещество веником – ворсинки разобьют ртуть на меньшие капли, которые будет гораздо труднее убирать.
- Вытирать ртуть тряпкой – вы размажете ртуть и расширите площадь загрязнения.
- Оставлять ковры, которые пачкались ртутью – к сожалению, если на ворсинки ковра попала ртуть, его нужно выбросить. Из-за того, что забрать микрокапли отравляющего вещества из ковра нельзя, предмет интерьера может стать очень опасным для жильцов квартиры.