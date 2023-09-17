Орхідея розцвіте на ваших очах: полийте її такою водою
Орхідеї – досить примхливі кімнатні квіти, яким потрібен особливий догляд. Це стосується такої процедури, як поливу.
Від поливу залежить, яким буде цвітіння та чи буде воно взагалі. Частота поливу залежить від температури в домі, вологості повітря, субстрату. Просте правило – лити воду лише тоді, коли субстрат повністю висохне. А яка вода найкраще підходить орхідеї – розкаже 24 Канал.
Спробуйте й ви 6 ефективних добрив, якими варто підживити малину восени
Якою водою слід поливати орхідею
Тут варто пам'ятати, що звичайна вода з крана погано позначається на здоров'ї цієї квітки. А все тому, що вона містить доволі жорсткі та агресивні речовини, які погано впливають на ріст рослини. Тому таку воду краще не брати.
- Натомість фахівці радять поливати орхідеї відстояною кілька діб водою, кип'яченою або ж природною – з дощу чи талого снігу.
Якими способами поливають орхідею
Багато людей не знає про цей спосіб, але він є досить ефективним. Можна полити квітку гарячою водою з душу. У такий метод гарно очищається листя від пилу, змиваються шкідники. До того ж збільшується цвітіння. Поливати треба рівномірно, а потім – вода має стекти. Процедуру проводять 2-3 рази в місяць.
Полив з душу / Фото "Квітка ЮА"
Найпопулярнішим методом поливу є занурення. Потрібно витягти орхідею з горщика та поставити у теплу воду лише у пластиковому піддоні. Вона має стояти так до пів години, а тоді треба, щоб зайва вода стекла. На кілька днів краще не залишати квітку у воді, тому що може набрякнути листя.
Полив у піддоні / Фото "Пелюстка"
Також орхідеї можна обприскувати. Це можна робити через день з розпилювача на відстані 20-30 сантиметрів. Особливо актуально в спекотну погоду. Обприскувати варто в різних місцях, аби освіжити їх повністю. Після процедури листя стає більш насиченого кольору. А от узимку так поливати квітку не можна, бо змерзне.