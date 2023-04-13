Як правильно наносити засоби для догляду обличчя: покрокова інструкція, яку ви не знали

Вас може здивувати, що насправді догляд за шкірою обличчя не потребує 10 етапів. Насправді для догляду потрібно лише 3 продукти. Читайте, у якому порядку правильно наносити засоби та як доглядати за шкірою.

Косметологи повідомляють, що догляд за шкірою обличчя не повинен складатися з 10 чи навіть 5 етапів. Чим менше – тим краще й ефективніше. Це правило особливо актуальне для новачків у сфері догляду. Все, що потрібно для шкіри – очищення та зволоження.

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Для того, щоб шкірний бар'єр зберігався та підтримувався у хорошому стані, потрібно тільки 3 продукти:

очищення: ніжний очищуючий засіб без сульфатів,

зволоження: крем з легкою формулою, який можна наносити двічі на день,

сонцезахисний крем: засіб з SPF не менше 30 на мінеральних або хімічних фільтрах.

Якщо ваша шкіра потребує складнішого догляду з кислотами чи вітамінами, їх теж можна включити у перелік. Та експерти пояснюють, що кількість продуктів не має переважати 5.

Як наносити догляд покроково

1 крок – очищення

Ввечері обов'язково змивайте макіяж, а також вмивайтеся зранку. Для сухої та чутливої шкіри підійде кремоподібний засіб, для жирної – гелевий. Щоб макіяж розчинявся краще, використовуйте першим кроком гідрофільний бальзам або олію на суху шкіру, обов'язково змивайте його засобом для очищення. Після вмивання промокніть вологу одноразовими серветками (на багаторазових рушниках збираються бактерії)

2 крок – тонер, тонік, есенція

Цей крок можна пропустити тим, чия шкіра обличчя не має особливих потреб. В іншому випадку, тонік підбирається індивідуально. Його потрібно наносити на суху шкіру ватним диском або долонями. Уникайте поєднань активів, щоб не знецінити їхню дію.

3 крок – сироватка

Сироватки – це концентровані поживні речовини. Їх можна наносити зранку або ввечері у залежності від діючої речовини (вітамін С – зранку, кислоти й ретинол – ввечері).

4 крок – крем для ділянки під очима

Зазвичай він не потрібен більшості людей. Та якщо ви відчуваєте особливу потребу у зволоженні шкіри під очима, обирайте зранку крем з кофеїном, а ввечері звичайний зволожувальний.

5 крок – точкові процедури

Якщо ви потребуєте особливої процедури для прищиків, темних плям чи інших запалень на обличчі, використовуйте засіб уже після тоніків та сироваток.

6 крок – зволожувальний крем

Зволожувальний крем варто наносити і зранку, і ввечері. Якщо у вас жирна шкіра, обирайте легку формулу крему й навпаки.

7 крок – ретиноїди

Креми та сироватки з ретинолом прискорюють обмін речовин, вирівнюють тон шкіри, допомагають позбутися темних плям. Його наносять тоненьким шаром на обличчя, але без нагальної потреби його не радять використовувати.

8 крок – олія

Олія допомагає зберегти у шкірі всі попередні засоби. Та знову ж таки, це зовсім не обов'язковий засіб.

9 та останній крок – сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем наносіть тільки зранку після всіх маніпуляцій. Потрібно наносити приблизно дві смужки, довжиною з палець, крему на обличчя, шию й вуха, щоб справді захистити обличчя від шкідливих променів.



Правильний порядок нанесення / Фото Cosmopolitan