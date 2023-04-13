Как правильно наносить средства по уходу за лицом: пошаговая инструкция, которую вы не знали

Вас может удивить, что на самом деле уход за кожей лица не нуждается в 10 этапах. На самом деле для ухода требуется всего 3 продукта. Читайте, в каком порядке правильно наносить средства и как ухаживать за кожей.

Косметологи сообщают, что уход за кожей лица не должен состоять из 10 или даже 5 этапов. Чем меньше – тем лучше и эффективнее. Это правило особенно актуально для новичков в сфере ухода. Все, что нужно для кожи – очищение и увлажнение.

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Для того чтобы каждый барьер сохранялся и поддерживался в хорошем состоянии, нужно только 3 продукта:

очистка: нежное очищающее средство без сульфатов,

увлажнение: крем с легкой формулой, который можно наносить дважды в день,

солнцезащитный крем: средство из SPF не менее 30 на минеральных или химических фильтрах.

Если ваша кожа нуждается в более сложном уходе с кислотами или витаминами, их тоже можно включить в список. Однако эксперты объясняют, что количество продуктов не должно превышать 5.

Как наносить уход пошагово

1 шаг – очищение

Вечером обязательно смывайте макияж, а также умывайтесь с утра. Для сухой и чувствительной кожи подойдет кремообразное средство, для жирной – гелевое. Чтобы макияж растворялся лучше, используйте первым шагом гидрофильный бальзам или подсолнечное масло на сухую кожу, обязательно смывайте его средством для очистки. После умывания промокните влагу одноразовыми салфетками (на многоразовых полотенцах собираются бактерии)

2 шаг – тонер, тоник, эссенция

Этот шаг можно пропустить тем, чья кожа лица не нуждается. В противном случае тоник подбирается индивидуально. Его нужно наносить на сухую кожу ватным диском или ладонями. Избегайте сочетания активов, чтобы не обесценить их действие.

3 шаг – сыворотка

Сыворотки – это концентрированные питательные вещества. Их можно наносить утром или вечером в зависимости от действующего вещества (витамин С – утром, кислоты и ретинол – вечером).

4 шаг – крем для участка под глазами

Обычно он не нужен большинству людей. Но если вы испытываете особую потребность в увлажнении кожи под глазами, выбирайте с утра крем с кофеином, а вечером обычный увлажняющий.

5 шаг – точечные процедуры

Если вы нуждаетесь в особой процедуре для прыщиков, темных пятен или других воспалений на лице, используйте средство уже после тоников и сывороток.

6 шаг – увлажняющий крем

Увлажняющий крем следует наносить и утром, и вечером. Если у вас жирная кожа, выбирайте легкую формулу крема и наоборот.

7 шаг – ретиноиды

Кремы и сыворотки с ретинолом ускоряют обмен веществ, выравнивают тон кожи, помогают избавиться от темных пятен. Его наносят тоненьким слоем на лицо, но без необходимости его не советуют использовать.

8 шаг – масло

Масло помогает сохранить в коже все предыдущие средства. Но опять же это совсем не обязательное средство.

9 и последний шаг – солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем наносите только с утра после всех манипуляций. Нужно наносить примерно две полоски, длиной – палец, крема на лицо, шею и уши, чтобы защитить лицо от вредных лучей.



Правильный порядок нанесения / Фото Cosmopolitan