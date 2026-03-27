Про трендові варіанти педикюру на 2026 рік писало видання Who What Wear. Ці відтінки виглядають не менш ефектно, а інколи навіть цікавіше, ніж червоний.

Молочні відтінки вже давно залишаються в тренді, і це стосується не лише манікюру, а й педикюру. Легкі напівпрозорі відтінки створюють м'якший ефект і виглядають дуже елегантно.

Молочний педикюр / Фото з Pinterest

Також безпрограшний варіант – французький педикюр. Це позачасова класика, яка доречно виглядає завжди. Сьогодні його можна урізноманітнити: використавши замість традиційної рожевої основи молочний відтінок, про який ми вже згадували.

Французький педикюр / Фото з Pinterest

Для тих, хто любить більш насичені та виразні кольори, актуальним залишається чорний педикюр. Як і чорне взуття чи сумка, він виглядає стримано, стильно і елегантно.

Чорний педикюр / Фото з Pinterest

Також, за версією видання Byrdie, серед трендових відтінків педикюру 2026 року: вершковий жовтий, металеві відтінки, ніжна лаванда, бірюзовий, землисті зелені кольори та теплий шоколадно-кавовий відтінок.

Що обрати, якщо все ж хочеться червоний педикюр?

У такому випадку зверніть увагу на бордо. Це глибокий, стриманий відтінок, який виглядає розкішно та підходить до будь-якого образу, незалежно від сезону. Недарма його часто обирають знаменитості для червоних доріжок.

Бордовий педикюр / Фото з Pinterest

Для тих, хто шукає щось між червоним і коричневим, ідеальним варіантом стане відтінок "шоколадна вишня" – гармонійне поєднання червоного та коричневого, яке виглядає стильно та цікаво.

