Головна риса сучасного манікюру – це творчість. Кількість форм нігтів, ідеї покриття, неординарні та подекуди сюрреалістичні дизайни – це зробило багатьох майстрів манікюру знаменитостями. Хоч довгі нігті дають місце та простір для творчості, цієї осені в трендах – короткі нігті.

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Головний тренд осені 2023

Осінь – це сезон коротких нігтів. Це пов'язано і з функціональністю, і зі зручністю.

Я знаю людей, які можуть робити будь-що з довгими нігтями, але здебільшого така довжина дуже заважає в повсякденному житті. Я постійно працюю руками, готую, займаюся садівництвом і малюю, тому почуваюся комфортніше з коротшими нігтями,

– поділилась майстриня Бетіна Голдштейн.

З нею погодилась нейл-майстриня Куіні Нгуєн. Вона теж надає перевагу коротким нігтям, бо багато працює руками. З короткими нігтями легше працювати й доглядати за ними.

"Люди прагнуть природної краси. У порівнянні з довгими, короткі нігті невибагливі в догляді — не треба перейматися через зламані нігті, і не потрібен додатковий догляд чи засоби", – відзначила майстриня Гейлі Бібер – Зола Ганзорайт.

Вже чимало нейл-дизайнерів розпрощалися з накладними нігтями заради зручності. Та з короткими нігтями теж можна експериментувати, особливо у стилі мінімалізму. Також короткі нігті – це про тренд "тихої розкоші" та елегантності.



Манікюр Олівії Родріго / Фото з інстаграму співачки

Бетіна Голдштейн доводить, що короткі нігті – не значить, що треба забувати про цікавий манікюр. Майстриня створює на своїх нігтях 3D-фігурки – це тенісні м’ячики, оливки в мартіні, перли та стрази. Також вона вимальовує предмети – комарів, чорницю та картоплю фрі.

До коротких нігтів можна застосовувати будь-яку стилістику. Гарною ідеєю для коротких нігтів є французький манікюр. А щоб вони здавалися довшими, лінію "усмішки" потрібно зробити ультратонкою й делікатною.

Важливою є форма ваших нігтів: "Я завжди дивлюся на форму пальців і нігтьового ложа, а потім вибираю форму, яка пасуватиме найбільше. Загалом мені подобається звужувати боки прямо догори, подовжувати нігтьове ложе, а потім вигинати до потрібної форми", – каже Голдштейн.

Якщо вам набридли довгі та незручні нігті – час про них забути.

Як і мода, нігті можуть варіюватися від складних до простих дизайнів. Іноді люди просто хочуть відпочити,

– каже нейл-майстриня Наталі Мінерва.