Червоний та нюдовий підійде тим жінкам, які віддають перевагу універсальності, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Однак є ще багато інших кольорів, які варто додати до списку бажаного манікюру.

Читайте також Новорічний тренд – суперкороткі нігті: як виглядає шикарний манікюр на зиму

Які кольори лаків будуть в моді у 2024 році?

Червоний лак

Цей відтінок є справжнім символом класики. Червоний манікюр незалежно від приводу, образу чи стилю – завжди виглядає доречно.

Нюдовий манікюр

Такий манікюр є ідеальним вибором для тих, хто цінує елегантність. Нюдові кольори підходять для щоденного життя та особливих подій.

Чорні нігті

Темні відтінки є особливо актуальними у зимову пору, а чорний є постійним фаворитом. Виглядає він ефектно й легко поєднується з будь-яким вбранням.

Класичний французький манікюр

Френч у традиційному виконанні – це безпрограшна класика, яка має гарний вигляд на коротких нігтях чи середній довжині мигдалеподібної форми.

Бордо

Цей колір кілька сезонів залишається актуальним, тому можна продовжувати сміливо обирати його для свого манікюру.

Коричневий

Колір гармонійно поєднується з темним та приглушеним гардеробом, додаючи образу вишуканості та відчуття дорогого стилю.

Оливковий

Якщо у весняно-літню пору пасує зелений колір, то оливковий впишеться в зимову атмосферу. Виглядає відтінок ефектно та буде доречним для будь-якої ситуації.

Ці кілька відтінків є класикою, яка завжди залишатиметься актуальною, тому зберігайте їх та використовуйте впродовж року.

А ще у 2026 році в моді будуть скляні нігті з блискучим, кришталевим виглядом, що підкреслюють природність, пише Vogue. Трендові варіанти включають мигдалеву форму, ультрачистий блиск, легкий рожевий відтінок, хромоване скло, теплий беж і делікатний гліттер.

Які цікаві матеріали варто прочитати?