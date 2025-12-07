Коти – особливо цікаві створіння, які ніби здатні відчувати ваш настрій. Так, вони в чомусь одинаки. Але коли вам складно – прийдуть на допомогу. Астрологи розповіли, яка порода котиків ідеально пасуватиме 4 знакам зодіаку. Хоча, будьмо чесними, усі котики – прекрасні, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Яка кішка ідеально вам підходить?

Овен

Бенгальська кішка. Це – не просто котик, а справжнє непосидюче диво. Їм завжди потрібно рухатися, досліджувати, стрибати і лізти навіть туди, куди "не можна"! Цей котик – ідеальне поєднання з вогняною натурою Овна.

Фото Abujoy

Телець

Персидська кішка. Телець цінує комфорт, тепло та красу. І саме цей котик – ідеальний компаньйон для вас. Він м'якенький, любить поїсти та муркотати. Ніжність та спокій – це те, що вам потрібно.

Фото Parkerwh

Лев

Мейн-кун. Будьмо чесними, тут не складно зрозуміти, що саме цей красунчик ідеально підходить Левам.

Розкішний, харизматичний, величний – це все про мейн-куна, як і про Левів. Однак є питання, хто ж буде господарем вдома, якщо вони обоє житимуть разом. Астрологи жартують, що тут явно перевага за котом!

Фото Kumweni