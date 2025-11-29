Астролог Анастасія Бучковська розповіла, який чоловік потрібен для трьох знаків зодіаку. Якщо хочете підкорити серце Овнів, Тельців або Близнюків – ось цінна для вас інформація.

Овен

Гороскоп для Овнів

Овен – по-справжньому вогняний знак зодіаку. Потенційний партнер має навчитися справлятися з її "вогнем". А інколи й навіть опановувати його!

Овнам потрібен той чоловік, який не боїться її вогню. Він має бути сильний характером та рішучий. Але водночас здатний дати їй свободу й підтримку одночасно,

– розповіла астролог.

Телець

Гороскоп для Тельців

Тельці насправді дуже добре знають, чого хочуть від життя. Вони працьовиті та вірні, але вимагають того ж від партнера. Цей знак зодіаку рідко діє імпульсивно та впевнено крокує до своїх цілей. Натомість Тельці виділяють впертістю, але це вже інша історія.

Як розповіла астролог, Тельцям потрібен той чоловік, який зможе дати відчуття стабільності. Для них важлива надійність, послідовність та турботливість.

Близнюки

Близнюки легко знаходять спільну мову фактично з усіма. Вони інтелектуально обдаровані та легкі на підйом. Бути поруч з ними – це задоволення, але водночас і виклик.

Близнюкам потрібен той, хто вміє тримати темп її думок. Легкий, гнучкий, цікавий – партнер, з яким не буде нудно жодної хвилини,

– пояснила астролог.