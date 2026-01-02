Астрологи підказують, що ключ до щастя цього тижня – у терпінні та вмінні дослухатися до свого серця. А початок року буде особливо сприятливим для цієї трійки, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

На кого чекає прекрасний початок року?

Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Люди буквально потягнуться до вас. Хтось напише або подзвонить першим; хтось запросить у гості або ж нарешті захоче погуляти. Ви – прекрасний співрозмовник, який дарує тепло іншим людям. Зараз це тепло повернеться до вас!

Важливо, що у стосунках настане момент зцілення. Старі рани загоюються, а довіра – повертається.

Свиня (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Початок року для людей, народжених під цим знаком зодіаку, пройде у спокійній та розслабленій атмосфері. Це не про гучні вечірки. Захочеться бути поруч з близькими людьми і більше ні про що не думати.

Початок року дарує гармонію. Саме вона допоможе плавно увійти в 2026 рік, який готує багато приємних сюрпризів.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Вже на початку року Тигр відчує неабияке бажання діяти. І зараз не варто себе стримувати. Заплануйте авантюру з коханою людиною або ж нарешті сходіть на побачення з тим, хто подобається. Будьте відкритими до пригод. І Всесвіт точно вас здивує!