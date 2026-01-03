Все через масштабні астрологічні зрушення. Сатурн та Нептун вже скоро змінять знаки. Це закриє складний період для декого з нас, який тягнувся роками, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

На кого чекає вдалий початок року?

Риби

Гороскоп для Риб

Нептун та Сатурн одночасно проходили через ваш знак зодіаку у 2025 році. Вони породжували сумніви в собі та своєму майбутньому. Але до кінця січня Риби нарешті можуть видихнути.

Найскладніші часи завершуються. Ви відчуєте міцнішу опору під ногами. З фінансами справи підуть значно зручніше, а різні непорозуміння з близькими нарешті дійдуть до завершення.

Діва

Гороскоп для Дів

Сатурн та Нептун проходив через ваш сектор стосунків. Тому упродовж останнього часу могло бути багато розчарувань та перевірок на міцність. Інколи взагалі не хотілося взаємодіяти з людьми.

Ця історія нарешті завершується. Ви переходите в новий етап, де забудете, що таке емоційні гойдалки та регулярні конфлікти.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Упродовж останніх років Сатурн проходив через ваш сектор кар'єри, де доводилося особливо багато працювати. Нептун породжував сумніви та плутанину, ніби ви перебуваєте не на своєму місці.

Іноді це змушувало сумніватися у своєму виборі. Але все це нарешті підходить до кінця. Новий період особливо активізує взаємодію з іншими. У житті з'являться люди, які підтримають ваші ідеї та допоможуть їх розвинути. Ви відчуєте, що нарешті перебуваєте на правильному шляху.