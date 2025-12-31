Астрологиня Анастасія Бучковська розповіла, що варто одягнути дівчатам на Новий рік. Кожен знак зодіаку має свою деталь.

Як одягнутися на Новий рік?

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на новорічну ніч для Овнів

Колір червоний, бордо, вогняні відтінки. Коротка сукня, розріз, відкрите плече. Мінімум деталей – максимум драйву. Кінь любить сміливих.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на новорічну ніч для Тельців

Шовк, оксамит, сатин. Кремові, карамельні, шоколадні кольори. Дорого, тілесно та комфортно. Кінь цінує якість та спокійну силу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на новорічну ніч для Близнюків

Два акценти в образі. Це може бути, до прикладу, костюм з яскравими сережками.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на новорічну ніч для Раків

Ніжні тканини, пастель, молочний або срібний кольори. Сукні з романтичним настроєм.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на новорічну ніч для Левів

Золото, блиск, відкрита спина та яскраві прикраси або інші деталі. Ви маєте показати, що перебуваєте в центрі вечора. Кінь поважає лідерів.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на новорічну ніч для Дів

Костюм або лаконічна сукня. Бежевий, графітовий або оливковий кольори. Кінь любить простоту без хаосу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на новорічну ніч для Терезів

Кінь любить гармонію. Образ має бути естетичним та збалансованим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на новорічну ніч для Скорпіонів

Чорний, винний або темно-сині кольори. Глибина, сексуальність без вульгарності. Кінь відчуває справжню силу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на новорічну ніч для Стрільців

Вільний крій, комбінезон, етнодеталі. Смарагдовий або фіолетовий кольори. Кінь – це ваш тотем.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на новорічну ніч для Козорогів

Структурований образ: жакет, довга сукня, мінімалізм. Темні благородні кольори. Кінь поважає витримку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на новорічну ніч для Водоліїв

Незвичний крій, металік, холодні відтінки. Образ "не такий як у всіх". Кінь любить самовираження.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на новорічну ніч для Риб

Легкі тканини, напівпрозорість, хвилясті силуети. Перламутр, акварельні кольори. Кінь підсилює інтуїцію.