Астрологиня Анастасія Бучковська розповіла, що варто одягнути дівчатам на Новий рік. Кожен знак зодіаку має свою деталь.
Як одягнутися на Новий рік?
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на новорічну ніч для Овнів
Колір червоний, бордо, вогняні відтінки. Коротка сукня, розріз, відкрите плече. Мінімум деталей – максимум драйву. Кінь любить сміливих.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на новорічну ніч для Тельців
Шовк, оксамит, сатин. Кремові, карамельні, шоколадні кольори. Дорого, тілесно та комфортно. Кінь цінує якість та спокійну силу.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на новорічну ніч для Близнюків
Два акценти в образі. Це може бути, до прикладу, костюм з яскравими сережками.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на новорічну ніч для Раків
Ніжні тканини, пастель, молочний або срібний кольори. Сукні з романтичним настроєм.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на новорічну ніч для Левів
Золото, блиск, відкрита спина та яскраві прикраси або інші деталі. Ви маєте показати, що перебуваєте в центрі вечора. Кінь поважає лідерів.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на новорічну ніч для Дів
Костюм або лаконічна сукня. Бежевий, графітовий або оливковий кольори. Кінь любить простоту без хаосу.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на новорічну ніч для Терезів
Кінь любить гармонію. Образ має бути естетичним та збалансованим.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на новорічну ніч для Скорпіонів
Чорний, винний або темно-сині кольори. Глибина, сексуальність без вульгарності. Кінь відчуває справжню силу.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на новорічну ніч для Стрільців
Вільний крій, комбінезон, етнодеталі. Смарагдовий або фіолетовий кольори. Кінь – це ваш тотем.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на новорічну ніч для Козорогів
Структурований образ: жакет, довга сукня, мінімалізм. Темні благородні кольори. Кінь поважає витримку.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на новорічну ніч для Водоліїв
Незвичний крій, металік, холодні відтінки. Образ "не такий як у всіх". Кінь любить самовираження.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на новорічну ніч для Риб
Легкі тканини, напівпрозорість, хвилясті силуети. Перламутр, акварельні кольори. Кінь підсилює інтуїцію.