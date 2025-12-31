Астрологиня Анастасія Бучковська розповіла, що варто одягнути дівчатам на Новий рік. Кожен знак зодіаку має свою деталь.

Як одягнутися на Новий рік?

Гороскоп на новорічну ніч для Овнів

Колір червоний, бордо, вогняні відтінки. Коротка сукня, розріз, відкрите плече. Мінімум деталей – максимум драйву. Кінь любить сміливих.

Гороскоп на новорічну ніч для Тельців

Шовк, оксамит, сатин. Кремові, карамельні, шоколадні кольори. Дорого, тілесно та комфортно. Кінь цінує якість та спокійну силу.

Гороскоп на новорічну ніч для Близнюків

Два акценти в образі. Це може бути, до прикладу, костюм з яскравими сережками.

Гороскоп на новорічну ніч для Раків

Ніжні тканини, пастель, молочний або срібний кольори. Сукні з романтичним настроєм.

Гороскоп на новорічну ніч для Левів

Золото, блиск, відкрита спина та яскраві прикраси або інші деталі. Ви маєте показати, що перебуваєте в центрі вечора. Кінь поважає лідерів.

Гороскоп на новорічну ніч для Дів

Костюм або лаконічна сукня. Бежевий, графітовий або оливковий кольори. Кінь любить простоту без хаосу.

Гороскоп на новорічну ніч для Терезів

Кінь любить гармонію. Образ має бути естетичним та збалансованим.

Гороскоп на новорічну ніч для Скорпіонів

Чорний, винний або темно-сині кольори. Глибина, сексуальність без вульгарності. Кінь відчуває справжню силу.

Гороскоп на новорічну ніч для Стрільців

Вільний крій, комбінезон, етнодеталі. Смарагдовий або фіолетовий кольори. Кінь – це ваш тотем.

Гороскоп на новорічну ніч для Козорогів

Структурований образ: жакет, довга сукня, мінімалізм. Темні благородні кольори. Кінь поважає витримку.

Гороскоп на новорічну ніч для Водоліїв

Незвичний крій, металік, холодні відтінки. Образ "не такий як у всіх". Кінь любить самовираження.

Гороскоп на новорічну ніч для Риб

Легкі тканини, напівпрозорість, хвилясті силуети. Перламутр, акварельні кольори. Кінь підсилює інтуїцію.