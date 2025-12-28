Ті, хто готовий вчитися та рухатися вперед, отримають очікуваний прорив. Ті, хто занадто тримається за стабільність, побачать, що Всесвіт виштовхує їх із зони комфорту. Астрологи прогнозують, що ці знаки зодіаку відчують кардинальні зміни у житті, передає 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Які зміни у житті відчують ці знаки зодіаку?

Щур (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Вогняний Кінь для Щура – непростий суперник. Саме цього року буде багато перевірок на витримку. Але Щурам під силу справитися з усіма випробуваннями. Ви вже неодноразово виходили з непростих ситуацій.

Цього року важливо не поспішати з рішеннями та уникати ризикованих кроків. А "ліки" від непорозуміння у стосунках – це чесність та спокійний діалог.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

2026-ий буде одним з найсприятливіших років для Тигрів за останній час. Кар'єра помітно прискориться, а в різних сферах прийде можливість за можливістю.

Важливо, аби від цього не закрутилася голова. Не варто розпорошуватися та братися за все підряд. І пам'ятайте про дисципліну!

Самотні тигри зануряться в яскраві романи, а хтось таки відшукає кохання усього свого життя.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Безперечно цікавий рік очікує на Драконів. Ви – природжені лідери. Але цього разу Всесвіт нагадає одну істину – один в полі не воїн. Надмірне его може зіпсувати навіть ті стосунки, які здавалися прекрасними.

Те саме стосується й роботи. Ваші ідеї будуть перспективними, але справжній прорив піде тоді, коли розділите деякі завдання між іншими людьми.

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Ваш рік – ваші правила. Але разом з цим зросте й відповідальність. Увага Всесвіту все частіше буде прикута до цього знаку зодіаку. І тут багато що залежить саме від вас.

Харизми та енергії буде вдосталь на увесь рік. Люди довірятимуть та йтимуть за вами. Однак важливо не піймати "зірку". Надмірна зверхність вдарить по стосунках та діловому житті.

У 2026 році Коні можуть буквально звернути гори. Для цього потрібно вдало поєднати зусилля, мудрість та повагу до інших.