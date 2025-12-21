Завершення 2025 року буде просто незабутнім для більшості знаків зодіаку. Але ці улюбленці долі відчують все на повну. Прийдуть і приємні події, і нові знайомства, і відчуття, що все стає на свої місця, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

Терези

Гороскоп для Терезів

Кінець грудня для Терезів пройде в атмосфері легкості та спілкування. Вони будуть справжнім магнітом для позитивних емоцій. А люди так і потягнуться до вас.

Пам'ятайте, що із новими знайомствами відкриються нові можливості. І це буде чудовий фундамент для того, аби впевнено увірватися у 2026 рік!

Лев

Гороскоп для Левів

Все, достатньо. Саме це Леви подумки скажуть вже найближчим часом. Вони мають дозволити собі видихнути та перестати контролювати кожну дрібницю. Нехай справами займуться інші, а вам потрібно відпочити та набратися сил. Якщо ж піймаєте хвилю легкості, то очікуйте на цікаву авантюру наприкінці року.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Люди-люди-люди! Останні тижні грудня варто проводити серед інших людей. Зараз гарний момент, аби розширити коло спілкування та знайти однодумців, які стануть друзями на усе життя.

Цей період подарує тепло не лише у дружбі. Самотні Водолії піймають успіх і в романтичних стосунках. А 2025 рік немовби-то каже вам: "Ти не сам. Поруч з тобою багато прекрасних людей".