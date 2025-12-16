Сатурн – встановлює межі. А Нептун – повністю їх розчиняє. Тому на нас очікує дійсно цікавий період. Але зараз, наприкінці їхнього шляху в Рибах кожен зі знаків зодіаку має дещо зробити. Астрологи дали пораду для цієї трійки, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на ELLE.

Овен

Гороскоп для Овнів

Овнам важливо до кінця 2025 року почати пробачати. І йдеться тут передусім про себе! Вам надважливо відпустити почуття провини та старі "косяки", які вже роками не дають нормально жити. Зупиніться з надмірною самокритикою. Вона нічого доброго не зробить.

У 2026 році ви увійдете в новий етап у житті. Він потребує легкості, а не тягаря з минулого.

Рак

Гороскоп для Раків

Ракам важливо визначитися зі своїми цілями до кінця 2025-го. У вас дійсно багато цікавих ідей. Але зараз настає момент зрозуміти, яка з них найважливіша. І найголовніше – зробіть перший крок до неї. Він може бути невеличким. Але важливо це зробити.

Якщо ви хочете змінити професію, то запишіться на пробний урок чи принаймні накидайте попередній план, що вам потрібно ще освоїти.

Терези

Гороскоп для Терезів

Ретельно оцініть свій режим дня. У кожного з нас є певні звички, які ми хотіли б запровадити. Терезам важливо зробити це до кінця грудня. Наприклад, почати лягати спати раніше, пити більше води або ж покращити організаційні навички. Ця навіть маленька зміна позитивно вплине на ваш 2026 рік.