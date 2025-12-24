Астрологи розповіли, який колір принесе удачу у 2026 році. Все залежить від вашого місяця народження, розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

Який колір принесе удачу в 2026 році?

Січень

Рожевий колір. У 2026 році для людей, які народилися цього місяця, любов виходить на перший план. Венера допоможе відкрити своє серце, повірити у себе та сміливо йти до романтичних пригод.

Лютий

Жовтий колір. Спілкування у 2026 році час від часу даватиметься вам нелегко. Особливо під час періоду ретроградного Меркурія. Жовтий колір допоможе говорити чітко та впевнено. До вас будуть дослухатися.

Березень

Зелений колір. 2026 рік для березневих – про внутрішнє зростання та сміливі рішення. Тому не дивно, що зелений колір буде якнайкраще личити. Він символізує розвиток та рух вперед.

Квітень

Червоний колір. У 2026 році квітневі відчують шалену енергію, щоб діяти. Вам потрібно взяти ситуацію під свій контроль та рухатися до того, що справді надихає. А червоний колір допоможе у цьому.

Травень

Фіолетовий колір. Цього року вам важливо дослухатися до своєї інтуїції. Вона допоможе краще зрозуміти себе та зробити далі правильні кроки. Це – важливо, адже деякі бажання можуть бути нав'язаними.

Червень

Індиговий колір. Народжені у червні люди будуть змушені у 2026 році зануритися у себе. Є питання, на які потрібно поставити відповідь. І саме цей колір відповідає за мудрість та внутрішній спокій.

Колір Індиго / Фото Unsplash

Липень

Білий колір. Липневі у 2026 році пройдуть через певну трансформацію. Вони зможуть відпустити старі образи та рухатися вперед. І білий колір ідеально їм підходить для цього завдання.

Серпень

Чорний колір. Ні, це не про негатив. А про захист, власну силу та чітко розставлені кордони. Він допоможе тримати себе під контролем навіть у складних ситуаціях.

Вересень

Помаранчевий колір. 2026 рік для вересневих буде дійсно цікавим. Астрологи прогнозують деякі зміни у житті, які можуть навіть вибити з колії. Але саме помаранчевий колір, який відповідає за тепло та життєву радість, допоможе знову знайти себе.

Жовтень

Сірий колір. 2026 рік для людей, які народилися цього місяця, буде про особисті кордони та самоповагу. Цей колір ще раз нагадує, що важливо задуматися саме про себе.

Листопад

Блакитний колір. 2026 рік допоможе зцілити ваші стосунки. Також старий конфлікт з друзями нарешті дійде до вирішення. Саме тому блакитний буде ідеальним для вас. Це – колір примирення та душевних розмов.

Грудень

Маджента. Це – колір сміливих бажань та вашої особистої сили. Він допоможе повірити у власні сили та примножить вашу удачу у 2026 році.

Колір Маджента / Фото Unsplash