Вже з 21 грудня Сонце увійшла в знак Козорога. Фокус з легкості та спонтанності Стрільця зміщується до дисципліни та реальних результатів. Зорі особливо сприятимуть кільком знакам зодіаку, розповідає 24 Канал з посиланням на People.

Кому пощастить до кінця 2025 року?

Овен

Гороскоп для Овнів

Сезон Козорога виводить на перший план кар'єру та амбіції Овнів. І все це може вистрелити навіть до кінця 2025 року.

Астрологи підказують, що потрібно бути готовими до сміливих кроків. Десь доведеться поставити межі, а десь – проявити більше відповідальності. Направду сценарії можуть бути різними: хтось отримає прихильність від керівництва, інші ж – знайдуть іншу роботу, яка буде відчутно кращою за теперішню.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Ваш сезон – ваші правила! Сонце, Венера та Меркурій добряче підштовхують усі важливі аспекти життя. Удача йтиме попід руки, а харизма буде на висоті. Прийде момент, коли буде чітка відповідь, чого ж ви насправді хочете та чого вже не готові терпіти.

Це може проявитися як у зміні іміджу, так і в чомусь більш значному. Також вже зовсім скоро ви окреслите свою головну ціль на 2026 рік.