Астрологи розповіли, які знаки зодіаку вважаються найрозумнішими. В астрології за мислення, логіку та креативність так чи інакше відповідають дві планети Меркурій та Уран, розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

До теми 2026 – рік Коня: на кого чекають шалені зміни, а кому – приготуватися до невдач

Які знаки зодіаку є найрозумнішими?

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Любі Близнюки, вам аплодисменти. Ви буквально схоплюєте усе на льоту. Цікавість, кмітливість та допитливість – ваша візитівка. Ви легко бачите, як певні факти та події пов'язані між собою, і складаєте з цього єдиний пазл.

Діва

Гороскоп для Дів

Про Дів часто говорять, що вони "тихі генії". Їм не потрібно виставляти свій розум напоказ. Люди й так бачать, що тут непересічна особистість, яка усе розуміє. І найважливіше – Діви зауважують деталі, які складно виявити. Вони вміють робити правильні висновки.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Уран – планета-управитель Водоліїв. Саме тому представники цього знаку зодіаку – часто непересічні особистості. Вони не мислять в загальноприйнятих рамках і часто заглядають значно далі за інших.

Ваш інтелект – це завжди про оригінальність та креативність. Нестандартні ходи – це візитівка Водоліїв.