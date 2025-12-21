Для когось 2026 рік стане справжнім вогняним ривком вперед. Але є знаки зодіаку, яким доведеться трішки напружитися. Важливо запам'ятати, що менше вдачі – це не обов'язково погано. Просто в році буде більше випробувань та несподіваних ситуацій, розповідає 24 Канал з посиланням на Hola.

Читайте також Які три знаки зодіаку знайдуть своє призначення у 2026 році

Китайські знаки зодіаку

В китайських гороскопах виділяють 12 знаків зодіаку. Вони відрізняють по роках:

Пацюк: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Бик: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Тигр: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Кролик: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Дракон: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Змія: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Кінь: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Коза: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Мавпа: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Півень: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Собака: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Свиня: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Кому пощастить найбільше

Тигр

Тигр буде явно одним з улюбленців Вогняного Коня. Цього року можливе і зростання кар'єрі, і публічне визнання, і досягнення важливої цілі, над якою довго працюєте. А в особистому житті пануватиме гармонія. Єдине – не втрачайте голову та надто не ризикуйте. Дисципліна допоможе зробити так, аби рік пройшов без перепадів.

Свиня

У житті цього знаку зодіаку настає світла смуга. Особлива сприятливою ситуація буде на кар'єрному шляху. Однак астрологи натякають, що не варто сильно розкидатися грішми. Задумайтеся про накопичення.

Собака

Це буде один із найстабільніших та найспокійніших років. Не забувайте про духовний розвиток та внутрішнє зростання. Саме так Собаки розширять свій горизонт і піймають важливу для власного майбутнього ідею. Але є заувага. Багато роботи – це добре. Але не забувайте про відпочинок.

Кому менше щаститиме

Пацюк

Навколо може бути занадто багато хаотичної енергії. Важливо не піддатися її впливам. Інакше приготуйтеся до невдач. Найкраще цього року діяти за усіма знайомими принципами: менше імпульсивності та більше практичності. Добрі вчинки та чесність допоможуть вирівняти цей рік.

Бик

2026 рік явно буде цікавим, але не таким простим для Биків. Люди можуть розчарувати своїми вчинками. Та саме так Бики навчаться прощати. Також краще не ризикувати. Дійте обережно, але сміливо.

Кролик

Рік може бути мінливими. А інколи навіть емоційно виснажливим. Не варто боятися зміни планів. Важливо, що стосунки з рідними залишатимуться стабільно міцними. А поруч з такою опорою ви легко пройдете інші випробування.