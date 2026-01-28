В нумерології 2026 рік стане початком нового дев'ятирічного циклу. Саме зараз важливо діяти сміливо та брати ініціативу на себе. Астрологічні транзити також здивують. Сатурн та Нептун входять у знак Овна, що змусить нас скинути маски та бути собою, розповідає People.

Найщасливіші дні 2026 року

13 квітня 2026 року

Інтуїція працюватиме особливо сильно. Якщо доведеться ухвалити важливе рішення – дослухайтеся до себе і не шукайте схвалення ззовні. Венера з Юпітером допоможуть зануритися у хвилю успіху у стосунках, фінансах та творчих проєктах.

9 червня 2026 року

На перший план знову виходить тандем Венери та Юпітера, який є однією з найніжніших комбінацій в році. На когось очікують важливі кроки вперед у стосунках: доленосне знайомство, переїзд або ж заручини. Інші ж отримають приємну звістку від близьких людей.

17 серпня 2026 року

Особливо вдалий день для знайомств та виходу "в люди". Комусь усміхнеться фортуна на побаченні. Не варто відмовлятися від запрошень, а якщо потрібно продемонструвати свої вміння чи таланти – дійте без сумнівів.

2 вересня 2026 року

Астрологи кажуть, що цього дня станеться рідкісне поєднання Місяця в Тельці, Меркурія в Діві та Венери у Терезах. Всесвіт буквально допоможе з легкістю завершити усі справи, а переговори пройдуть особливо успішно. Це особливо сприятливий день для серйозних рішень, підписання договорів та впорядкування цілей.

22 листопада 2026 року

Один із найдоленосніших днів року. Що б не сталося, потрібно буде діяти впевнено та сміливо. Високий шанс зустріти людину, яка вплине на ваше життя. Цього ж дня може народитися ідея проєкту, який "вистрілить" у майбутньому.