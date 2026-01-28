Зорі підказали, чого нам очікувати цього дня. На когось чекає корисне знайомство, розповідає Astrology.

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 січня для Овнів

Овнам варто діяти обережніше, ніж зазвичай. Надмірний поспіх сьогодні явно не ваш "друг". Краще діяти повільно та закрити усі старі справи, перш ніж братися за нові. Можлива розмова, де варто проявити стриманість.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 січня для Тельців

Деякі випадкові зустрічі насправді не є випадковими. У такий спосіб Всесвіт часто дає шанс усвідомити власні помилки та зрозуміти, що робити далі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 січня для Близнюків

Якщо сумніви заполонили розум, то не бійтеся відступити вперед. Поспішне рішення часто призводить до поганого результату. Важливо фільтрувати інформацію. Не все варте вашої уваги.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 січня для Раків

Віра в себе допоможе пройти через будь-які труднощі. Сьогодні може трапитися ситуація, де доведеться захищати власні межі. Не можна мовчати, якщо хтось агресивно зневажає вас.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 січня для Левів

Складеться враження, ніби Леви зайшли у глухий кут. Якщо такі негативні відчуття заполонили серце – тоді важливо пригальмувати. Відкладіть свої телефони та займіться тим, що дозволить знову відчути себе живим.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 січня для Дів

День може бути занадто хаотичним. Але Діви добре вміють діяти в таких умовах. Пам'ятайте, що проблеми краще вирішувати в міру їх виникнення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 січня для Терезів

Це нормально, якщо ви багато працюєте, але поки що не бачите результати. Потрібно багато часу, щоб відточити усі навички. Продовжуйте наполегливо працювати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 січня для Скорпіонів

Сьогодні захочеться закритися від усіх. Однак Всесвіт принесе цікаву можливість, якщо ви таки захочете вийти назовні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 січня для Стрільців

Спілкування – єдиний правильний спосіб, аби налагодити конфлікт у стосунках. Але це лише перший крок. Аби все дійсно знову почали нормально працювати, потрібно не лише говорити, але й слухати.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 січня для Козорогів

Не забувайте працювати над власним тілом. Астрологи радять знайти для себе ті тренування, які вам сподобаються. Не дарма кажуть, що в здоровому тілі – здоровий дух.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 січня для Водоліїв

Конфлікти інколи виникають буквально на рівному місці. Якщо така ситуація трапилася, варто задуматися, а що саме стало причиною непорозуміння. Часто ми сваримося через одне, але реальна причина зовсім інша.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 січня для Риб

Накопичені емоції можуть сьогодні вирватися назовні. Але все залежить від вас. Якщо стримаєтеся, то неприємної сварки з близькою людиною не буде. Ввечері краще побути в спокійній атмосфері.