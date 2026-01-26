Детальніше про характеристики кожної зі стихій – розповідає сайт ZodiacSign.

Стихія Води

Які знаки зодіаку належать: Рак, Скорпіон, Риби

Представники водних знаків – надзвичайно емоційні та чутливі натури. Їхня інтуїція вражає, а внутрішній світ такий же таємничий і глибокий, як океан. Такі люди цінують душевну близькість і змістовні, зворушливі розмови. Вони завжди готові стати надійною опорою для своїх близьких.

Знаки зодіаку стихії Води / Фото Freepik

Стихія Вогню

Які знаки зодіаку належать: Овен, Лев, Стрілець

Знаки Вогню – втілення динаміки, пристрасті й темпераменту. Вони можуть швидко спалахнути гнівом, але так само швидко пробачають і забувають образи. Це природжені авантюристи з невичерпним запасом енергії. Такі люди часто стають джерелом натхнення для оточення.

Знаки зодіаку стихії Вогню / Фото Freepik

Стихія Землі

Які знаки зодіаку належать: Телець, Діва, Козоріг

Саме земні знаки "заземлюють" нас і повертають до реальності. Зазвичай вони консервативні та прагматичні. До того ж такі знаки зодіаку міцно пов'язані з матеріальним світом і вміють цінувати комфорт, зазначає видання Cosmopolitan. Це практичні, віддані й стабільні люди, які ніколи не зрадять своїх близьких і залишатимуться поруч навіть у найскладніші часи.

Знаки зодіаку стихії Землі / Фото Freepik

Стихія Повітря

Які знаки зодіаку належать: Близнюки, Терези, Водолій

Повітряні знаки – раціональні мислителі, для яких спілкування та соціальні зв'язки є життєвою необхідністю. Вони обожнюють інтелектуальні дискусії, філософські бесіди та хороші книги. Представники цієї стихії люблять давати поради й бути в центрі уваги.

Знаки зодіаку стихії Повітря / Фото Freepik

Як визначити свій знак зодіаку за датою народження?