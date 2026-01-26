Детальніше про характеристики кожної зі стихій – розповідає сайт ZodiacSign.
Не пропустіть Доля поверне "боржок" цим знакам зодіаку: хто є головним везунчиком січня
Стихія Води
Які знаки зодіаку належать: Рак, Скорпіон, Риби
Представники водних знаків – надзвичайно емоційні та чутливі натури. Їхня інтуїція вражає, а внутрішній світ такий же таємничий і глибокий, як океан. Такі люди цінують душевну близькість і змістовні, зворушливі розмови. Вони завжди готові стати надійною опорою для своїх близьких.
Знаки зодіаку стихії Води / Фото Freepik
Стихія Вогню
Які знаки зодіаку належать: Овен, Лев, Стрілець
Знаки Вогню – втілення динаміки, пристрасті й темпераменту. Вони можуть швидко спалахнути гнівом, але так само швидко пробачають і забувають образи. Це природжені авантюристи з невичерпним запасом енергії. Такі люди часто стають джерелом натхнення для оточення.
Знаки зодіаку стихії Вогню / Фото Freepik
Стихія Землі
Які знаки зодіаку належать: Телець, Діва, Козоріг
Саме земні знаки "заземлюють" нас і повертають до реальності. Зазвичай вони консервативні та прагматичні. До того ж такі знаки зодіаку міцно пов'язані з матеріальним світом і вміють цінувати комфорт, зазначає видання Cosmopolitan. Це практичні, віддані й стабільні люди, які ніколи не зрадять своїх близьких і залишатимуться поруч навіть у найскладніші часи.
Знаки зодіаку стихії Землі / Фото Freepik
Стихія Повітря
Які знаки зодіаку належать: Близнюки, Терези, Водолій
Повітряні знаки – раціональні мислителі, для яких спілкування та соціальні зв'язки є життєвою необхідністю. Вони обожнюють інтелектуальні дискусії, філософські бесіди та хороші книги. Представники цієї стихії люблять давати поради й бути в центрі уваги.
Знаки зодіаку стихії Повітря / Фото Freepik
Днями наша редакція розповідала про знаки зодіаку, які входять в унікальну смугу удачі, що триватиме весь 2026 рік.
Як визначити свій знак зодіаку за датою народження?
- Овен: 20 березня – 19 квітня
- Телець: 20 квітня – 20 травня
- Близнюки: 21 травня – 20 червня
- Рак: 21 червня – 22 липня
- Лев: 23 липня – 22 серпня
- Діва: 23 серпня – 22 вересня
- Терези: 23 вересня – 22 жовтня
- Скорпіон: 23 жовтня – 21 листопада
- Стрілець: 22 листопада – 21 грудня
- Козоріг: 22 грудня – 19 січня
- Водолій: 20 січня – 18 лютого
- Риби: 19 лютого – 20 березня