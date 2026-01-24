Для трьох знаків зодіаку цей транзит буквально зламає внутрішній страх. Вони відчують неабияку силу та бажання рухатися вперед. Всесвіт повертає "боржок", адже раніше ці знаки мали ще ті випробування, розповідає Your Tango.

Рак

Гороскоп для Раків

Меркурій у Водолії допоможе перестати ховати власні потреби за бажанням усім догодити. Раки нарешті почнуть обирати себе. І напруження, яке тягнулося останніми місяцями, нарешті спаде. І тут не про нехтування іншими людьми, а про любов до себе.

Діва

Гороскоп для Дів

Зорі принесуть важливе усвідомлення Дівам. Постійна самопожертва не робить ні їх, ні близьких людей щасливішими. Транзит планет допоможе підсвітити моменти, де Діви взяли на себе забагато всього, бо "так треба". Вони почнуть більше дбати про себе, а не лише про завдання, дедлайни та інші справи.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Вже зовсім скоро Скорпіони почують правду, яка допоможе відпустити накопичену напругу. Вони нарешті зрозуміють власні відчуття та почнуть діяти правильно.

Найголовніше, що Скорпіони нарешті повернуть внутрішню впевненість. І тепер їх не спинити на шляху до мрій.