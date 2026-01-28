Про це йдеться на сайті Space Weather Live. Щоб косметичні процедури принесли не лише задоволення, а й бажаний результат, варто звіритися з фазами Місяця.

Дивіться також Місячний календар стрижок на лютий 2026: коли категорично не можна брати до рук ножиці

Фази Місяця у лютому 2026 року

Зростальний Місяць : 1 лютого

: 1 лютого Повня : 2 лютого

: 2 лютого Спадний Місяць : 3 – 16 лютого

: 3 – 16 лютого Новий Місяць: 17 лютого

17 лютого Зростальний Місяць: 18 – 28 лютого

Коли планувати косметичні процедури у лютому?

Стрижка і фарбування волосся

Якщо ви мрієте відростити довге волосся та зміцнити корені, то записуйтесь до майстра у дні Зростального Місяця, а саме 1 лютого або в період з 18 по 28 лютого.

Водночас тим, хто носить коротку зачіску, каре або чубчик і хоче якомога довше зберегти форму стрижки, краще обирати період Спадного Місяця з 3 по 16 лютого. Саме в цей час волосся буде рости повільніше.

Що стосується фарбування, то для отримання насиченого та стійкого кольору ідеально підійде кінець місяця – період з 18 по 28 лютого. Сміливі експерименти з відтінками також будуть вдалими у Повню 2 лютого.

Манікюр і педикюр

Для догляду за нігтями найбільш сприятливим періодом вважається час Спадного Місяця, що триватиме з 3 по 16 лютого. Процедури, виконані в ці дні, точно забезпечать довготривалий результат. Адже кутикула відростатиме повільніше, а покриття краще триматиметься на нігтьовій пластині.

Це також найкращий час для лікувального педикюру та видалення мозолів. А ось дні Зростального Місяця наприкінці лютого (18 – 28 числа) варто присвятити доглядовим процедурам. Наприклад, ванночкам для зміцнення нігтів та нанесенню поживних олій.

До речі, видання Cosmopolitan днями розповіло про колір манікюру, який підірвав тренди 2026 року. Йдеться про Jade Nails – нефритовий манікюр, який вже встиг стати фаворитом сезону. Візуально цей колір заворожує, бо повторює текстуру справжнього каменя з його зеленими переливами та молочним підтоном. До того ж він виглядає класично і природно, незалежно від того, чи обираєте ви напівпрозорий мінімалізм, чи глибокі смарагдові тони із золотими акцентами.

Косметологія, вії та брови

Шкіра обличчя потребує різного догляду залежно від фази. Глибокі чистки, пілінги та боротьбу із запаленнями найкраще проводити на Спадний Місяць з 3 по 16 лютого. Натомість для процедур живлення та омолодження ідеально підходять 1 лютого та період з 18 по 28 лютого, адже клітини максимально вбирають корисні речовини.

Що стосується погляду, то ламінування вій та брів пройде найуспішніше в другій половині місяця (18 – 28 лютого), а от корекцію форми та фарбування брів краще зробити з 3 по 16 лютого, щоб пігмент та форма трималися довше.

Коли не варто планувати косметичні процедури у лютому?