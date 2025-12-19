Рух планет у 2026 році буде особливо сприятливим для Овнів, Тельців та Раків. Вони здатні збудувати щось по-справжньому велике, розповідає 24 Канал з посиланням на Marie Claire.

Овен

Гороскоп для Овнів

2026 рік стане моментом ясності для Овнів. Тандем Сатурна та Нептуна змусить зняти рожеві окуляри та прийняти правду. Вони раптово зрозуміють, де зійшли зі своєї дороги та чому почувалися пригніченими. Овни повертаються у "гру" і досягнуть значних успіхів на кар'єрному шляху.

Телець

Гороскоп для Тельців

Наступного року представники цього знаку зодіаку відчують глибоке внутрішнє зцілення. І воно змінить буквально усе. Уран завершить свій хаотичний транзит через ваш знак. І майбутнє нарешті стає світлішим.

Так ви й відшукаєте своє призначення. Це може бути робота з людьми, творчість або ж бізнес, яким пов'язаний саме з людьми.

Рак

Гороскоп для Раків

Раки нарешті перестають ховатися у своїй бульбашці. Вони готові підкорювати світ. Юпітер заохотить ризикувати у першій половині року. Авантюра – це завжди гарне рішення. Тому продовжуйте вчитися, подорожувати, розширювати світогляд. Саме так Раки знайдуть своє призначення.