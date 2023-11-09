Астрологи зазначають, що до цього схильні одразу 5 знаків зодіаку. Зокрема, Терези, Близнюки, Рак, Водолій і Риби, передає 24 Канал.

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Терези

Представникам цього знаку зодіаку важлива думка інших. Вони завжди намагаються залишатися з усіма в гарних стосунках та бути доброю людиною.

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Водолій

Дуже часто ці люди надто сильно переймаються тим, а що подумають інші. Водолії можуть перейматися, чи правильно вони все роблять і кажуть. Це погано впливає на їх настрій і самопочуття.

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Близнюки

Дуже говіркі Близнюки дослухаються до думки інших, навіть якщо це чужі. Ці люди можуть сприймати критику як "трагедію".

Гороскоп для Близнюків

Риби

Представники цього знаку зодіаку, особливо старші люди, дуже часто переймаються тим, а що скажуть інші. Нерідко Риби можуть бути переконані, що все треба робити добре і правильно, щоб не нашкодити людям, навіть якщо це ставить у невигідні умови їх самих.

Гороскоп для Риб

Рак

Ці люди дуже важко сприймають критику й нерідко тривалий час перейматися через неї. Окрім того, можуть серйозно реагувати навіть на жарти.

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