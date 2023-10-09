Вже цього місяця 3 знаки зодіаку отримають підвищення у кар'єрі
Невтомна праця нарешті принесе результат у житті 3 знаків зодіаку. Вони докладали багато зусиль, щоб отримати підвищення й нарешті їм це вийде.
Йдеться про Козорогів, Скорпіонів і Дів. Ці знаки зодіаку дуже довго мріяли про нову посаду. У жовтні зірки складуться так, що вони отримають бажане.
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Козоріг
У цього знака з'явиться дуже приємна пропозиція, пов'язана з роботою. Це станеться у жовтні. Можливо, запропонують нову, кращу посаду або ж підвищення зарплати. У тих, хто працює на себе, можуть з'явитися нові партнери, з якими ви укладете вигідну угоду.
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Скорпіон
Цілком ймовірно, що зовсім скоро Скорпіонів чекатиме сюрприз. Можуть трапитися успішні зустрічі, які посприяють їх кар'єрі. Головне – використовувати всі шанси на максимум та не чекати, що "впаде з неба". Варто бути максимально активним.
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Діва
Кар'єра розвиватиметься просто чудово у жовтні саме у Дів. Астрологи пророкують збільшення доходів. Можуть з'явитися нові пропозиції у роботі або інші проєкти. У будь-якому разі, ваше фінансове становище стане кращим.
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