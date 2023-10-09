Так, найважче розбагатіти народженим під знаком зодіаку Рак або Риби. Про це пише 24 Канал.

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Риби

Мрійливі Риби зазвичай знаходять задоволення у простих речах. Їм може не вистачати мотивації для отримання великих матеріальних благ. Ці люди не женуться за грошима, особливо, якщо для того, щоб розбагатіти, доведеться порушити закон або ж обдурити когось.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку прагнуть зробити все можливе для добробуту рідних. Втім, коли щось одразу не виходить, негайно опускають руки. Раки мріють, що колись стануть багатими, але нерідко тривалий час нічого суттєвого для цього не роблять.

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