Для представників цих знаків зодіаку осінь може стати новим етапом життя, в який вони увійдуть, здійснивши невелику чи масштабну подорож, пише 24 канал.

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Стрілець

Вогняні Стрільці рідко сидять на місті, тож нових подорожей чекати доведеться недовго. Оптимальним часом для туризму буде середина осені, а найкращим місцем для поїздки – гори.

Під час цієї подорожі Стрільці можуть не тільки знайти нових друзів, але і знайти цінну річ. Не варто скупитися, а треба повернути цю річ господарю – і це віддячиться сповна.

Водолій

Середина – кінець осені для Водоліїв – оптимальний час для того, щоб зібрати рюкзаки, своїх друзів та поїхати у подорож. Саме в дорозі Водолії восени знайдуть вихід зі старих проблем, розберуться в собі та повноцінно відпочинуть.

У дорогу треба обов'язково взяти записник чи блокнот – під час цієї подорожі Водолії нарешті зможуть отримати натхнення та почати знову творити. Не бійтеся експериментувати – вашу творчість належно оцінять в майбутньому.

Риби

Для Риб осіння подорож може перерости в цілий роман – зі знайомою людиною, чи з незнайомцем у потязі. Для Риб осінь стане найромантичнішою порою року – головне не ігнорувати запрошення в поїздки та не затягувати з подорожжю.

Найкращим часом для романтичної поїздки буде жовтень, який видався не тільки ще відносно теплий, але і навіює атмосферу затишку та комфорту.