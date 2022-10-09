24 канал розібрався, на що варто чекати цим знакам зодіаку у жовтні.

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Діва

У жовтні Дівам варто бути обачними – жовтень може стати місяцем конфліктів з родиною та перекреслити спільні плани подорожей.

Тож представникам цього знаку зодіаку не варто сваритися з родиною чи друзями, особливо під час будь-яких святкувань.

Скорпіон

Скорпіони у жовтні можуть стикнутися з проблемами на роботі – через помилки, яких припускатиметься працівник-Скорпіон, начальство може бути дуже незадоволене. Тож Скорпіонам не варто братися за нові проєкти та брати на себе забагато відповідальності.

Представникам цього знаку зодіаку у жовтні варто сконцентруватися на власній творчості та відносинах із рідними.

Козеріг

Працьовиті Козероги часто ставлять роботу вище за відносини з іншими. У жовтні ця риса характеру може стати рушієм для конфліктів та невдач в особистому житті.

Козерогам варто бути ввічливішими та м'якшими зі своїми коханими та близькими, оскільки сварки у жовтні можуть призвести до розриву та погіршення відносин у родині.