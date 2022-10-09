24 канал разобрался, чего стоит ждать этим знакам зодиака в октябре.

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Дева

В октябре Девам следует быть осмотрительными – октябрь может стать месяцем конфликтов с семьей и перечеркнуть общие планы путешествий.

Так что представителям этого знака зодиака не стоит ссориться с семьей или друзьями, особенно во время любых празднований.

Скорпион

Скорпионы в октябре могут столкнуться с проблемами на работе – из-за ошибок, которые допускает работник-Скорпион, начальство может быть очень недовольно. Так что Скорпионам не стоит браться за новые проекты и брать на себя слишком много ответственности.

Представителям этого знака зодиака в октябре следует сконцентрироваться на собственном творчестве и отношениях с родными.

Козерог

Трудолюбивые Козероги часто ставят работу выше отношений с другими. В октябре эта черта характера может стать движущей силой для конфликтов и неудач в личной жизни.

Козерогам следует быть вежливее и мягче со своими любимыми и близкими, поскольку ссоры в октябре могут привести к разрыву и ухудшению отношений в семье.