24 канал разобрался, чего стоит ждать этим знакам зодиака в октябре.
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Дева
В октябре Девам следует быть осмотрительными – октябрь может стать месяцем конфликтов с семьей и перечеркнуть общие планы путешествий.
Так что представителям этого знака зодиака не стоит ссориться с семьей или друзьями, особенно во время любых празднований.
Скорпион
Скорпионы в октябре могут столкнуться с проблемами на работе – из-за ошибок, которые допускает работник-Скорпион, начальство может быть очень недовольно. Так что Скорпионам не стоит браться за новые проекты и брать на себя слишком много ответственности.
Представителям этого знака зодиака в октябре следует сконцентрироваться на собственном творчестве и отношениях с родными.
Козерог
Трудолюбивые Козероги часто ставят работу выше отношений с другими. В октябре эта черта характера может стать движущей силой для конфликтов и неудач в личной жизни.
Козерогам следует быть вежливее и мягче со своими любимыми и близкими, поскольку ссоры в октябре могут привести к разрыву и ухудшению отношений в семье.