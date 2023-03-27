На думку астрологів, існує кілька знаків зодіаку, з якими краще не заводити дружбу, пише 24 Канал. Вони не вміють зберігати секрети, від них не дочекаєшся підтримки. До того ж деякі представники цих знаків можуть зрадити у найбільш неочікуваний момент.

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Телець

Тельці мають доволі складний характер, тому з ними важко товаришувати. З ними непросто знаходити спільну мову. Не очікуйте від Тельців підтримки чи допомоги: навіть якщо вони й відчувають прихильність до вас, однаково не захочуть її виявляти.



Гороскоп для Тельців

Лев

Леви – гордовиті та егоїстичні, тому вони навряд чи звертатимуть увагу на проблеми своїх товаришів. Якщо ви виливаєте свою душу Левові, він у цей час, скоріш за все, думає про себе. Представники цього знаку зазвичай неемпатичні та часто цинічні.



Гороскоп для Левів

Стрілець

Представники цього знаку зодіаку можуть підступно ранити свого друга чи товариша у саме серце. Вони можуть не стримати обіцянку, яку давали, та зрадити у найбільш неочікуваний момент. З цими людьми варто бути обережними та не розбовкувати усі секрети.



Гороскоп для Стрільців