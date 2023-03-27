По мнению астрологов, существует несколько знаков зодиака, с которыми лучше не заводить дружбу, пишет 24 Канал. Они не умеют хранить секреты, от них не дождешься поддержки. К тому же некоторые представители этих знаков могут изменить в самый неожиданный момент.
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Телец
Тельцы носят довольно сложный характер, поэтому с ними трудно дружить. С ними непросто находить общий язык. Не ожидайте от Тельцов поддержки или помощи: даже если они и чувствуют расположение к вам, все равно не захотят ее проявлять.
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Лев
Львы – надменные и эгоистические, поэтому они вряд ли будут обращать внимание на проблемы своих товарищей. Если вы изливаете свою душу Льву, он в это время, скорее всего, думает о себе. Представители этого знака обычно неэмпатичны и часто циничны.
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Стрелец
Представители этого знака зодиака могут коварно ранить своего друга или товарища в самое сердце. Они могут не сдержать обещание, которое давали, и предать в самый неожиданный момент. С этими людьми следует быть осторожными и не разбалтывать все секреты.
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