24 канал з'ясував, які знаки зодіаку матимуть непересічну удачу восени та зможуть обернути це собі на користь.

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Терези

Домашні та ніжні Терези зазвичай довго обирають, що вони будуть робити та ретельно зважують "за" і "проти". Цієї осені варто відійти від вічної нерішучості та почати робити спонтанні вчинки – доля з радістю направить Терезів у правильне русло.

Цієї осені Терезам варто бути сміливими та наважуватися робити речі, не притаманні їм взагалі. Не бійтеся помилитися – зорі пророкують виключно щасливе закінчення будь-якої дії Терезів.

Раки

Цієї осені для Раків станеться новий виток у кар'єрі – якщо раніше представники цього знаку зодіаку займалися самонавчанням або проходили курси і спеціальні підготовки, начальство радо оцінить це та запропонує підвищення.

Також Раки можуть повернутися до вищої освіти цієї осені – отримувати знання ніколи не пізно, навіть якщо у вас вже є 3 димпломи. Ракам не варто переживати щодо вступу чи перебігу навчання – цієї осені вони отримають по максимуму корисної інформації, яка знадобиться в майбутньому.

Водолії

Для Водоліїв осінь зазвичай не сприймається, як повноцінний сезон, і це серйозне упущення. Цього року Водоліям нарешті треба відчути осінь у своїй красі та не ховатися за бетонними стінами міста.

Середина-кінець осені для Водоліїв – оптимальний час для того, щоб зібрати рюкзаки, своїх друзів та поїхати у подорож. Саме в дорозі Водолії восени знайдуть вихід зі старих проблем, розберуться в собі та повноцінно відпочинуть.