Ті, хто народилися під знаком зодіаку Стрільців, Терезів та Козерогів не зможуть створити ідеальні стосунки з Раками, Овнами та Дівами цієї весни, пише 24 Канал.

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Знаки зодіаку, які не зможуть бути разом у березні

Стрільці та Раки

Представники вогняної стихії хочуть побудувати серйозні стосунки з партнером, який розумітиме їх. Вони готові до створення сім'ї та народження дітей. Для Стрільців це стоїть на першому місці в житті. Тому їм складно буде порозумітися зі завзятими трудоголіками Раками.

Стрільці вимагатимуть від Раків чітко обрати між стосунками та їх роботою. Така поведінка призведе до серйозних конфліктів та розбитих сердець. Тому представникам цих знаків зодіаку краще одразу з'ясувати, чи є схожими їхні погляди на майбутнє.

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Терези та Овни

Терези є енергійними особистостями, які люблять багато подорожувати та перебувати в постійному русі. Тому хочуть бачити зі собою людину, яка не відставатиме від них. Натомість Овни не встигатимуть за мінливістю почуттів та прагнень представників повітряної стихії.

Несумісність характерів обидвох знаків зодіаку спричинить "емоційний вибух". Терези намагатимуться нав'язати свої звички та життєві принципи Овнам, які вперто обиратимуться цьому. Тому представникам цих знаків зодіаку буде неможливо побудувати стосунки на конфліктах та непорозуміннях.

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Козероги та Діви

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, не зможуть знайти спільну мову з Дівами. Обидва знаки зодіаку є мрійливими та романтичними особистостями, тому зможуть закохатися в одне одного з першого погляду. У них виникне взаємна пристрасть.

Однак палкі почуття триватимуть недовго. Все знищить спільний побут. Козероги звикли до комфортного їм способу життя і не хочуть щось змінювати. Натомість Діви мають свої упередження та принципи. Це призведе до болісного розриву стосунків.

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