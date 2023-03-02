Родившиеся под знаком зодиака Стрельцов, Весов и Козерогов не смогут создать идеальные отношения с Раками, Овнами и Девами этой весны, пишет 24 Канал.

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Знаки зодиака, которые не смогут быть вместе в марте

Стрельцы

Представители огненной стихии хотят построить серьезные отношения с понимающим их партнером. Они готовы к созданию семьи и рождению детей. Для Стрельцов это стоит на первом месте в жизни. Поэтому им сложно будет найти общий язык с упорными трудоголиками Раками.

Стрельцы потребуют от Раков четко выбрать между отношениями и их работой. Такое поведение приведет к серьезным конфликтам и разбитым сердцам. Поэтому представителям этих знаков зодиака лучше сразу выяснить, похожи ли их взгляды на будущее.

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Весы

Весы являются энергичными личностями, которые любят много путешествовать и находиться в постоянном движении. Поэтому хотят видеть с собой человека, который не будет отставать от них. Овны не будут успевать за изменчивостью чувств и стремлений представителей воздушной стихии.

Несовместимость характеров обоих знаков зодиака повлечет за собой "эмоциональный взрыв". Весы постараются навязать свои привычки и жизненные принципы Овнам, которые упорно будут противиться этому. Поэтому представителям этих знаков зодиака невозможно будет построить отношения на конфликтах и недоразумениях.

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Козероги

Те, кто родился под этим знаком зодиака, не смогут найти общий язык с Девами. Оба знака зодиака являются мечтательными и романтическими личностями, поэтому смогут влюбиться в друг друга с первого взгляда. У них возникнет взаимная страсть.

Однако страстные чувства продлятся недолго. Все уничтожит общий быт. Козероги привыкли к комфортному им образу жизни и не хотят что-либо менять. Девы же имеют свои предубеждения и принципы. Это приведет к болезненному разрыву отношений.

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