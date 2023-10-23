Ці 3 знаки зодіаку ніколи не пробачать зраду
Зрада – один з найгірших вчинків у будь-яких стосунках, романтичних чи партнерських. Деякі знаки зодіаку це ніколи не пробачають.
Кожна людина по-своєму може сприйняти зраду близького друга, партнера чи другої половинки. Та представники Тельців, Дів і Стрільців точно не пробачать, пише 24 Канал.
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Телець
Тельці будуть шоковані, коли дізнаються про зраду, але всі емоції вони стримають всередині. Насправді представники цього знака відчуватимуть і сором, і смуток і навіть лють. Часто вони мають бажання помсти.
Гороскоп для Тельців
Діва
Діва захоче швидко забути про те, що сталося, та викинути вас з життя. Вона порине в роботу та візьметься за складні проєкти. А прийшовши додому, страждатиме та буде багато плакати.
Гороскоп для Дів
Стрілець
Стрільці одразу відстороняються від людини, яка зрадила. Вони стають холодними і не будуть ділитися почуттями. Але з часом приймають цю ситуацію як урок.
Гороскоп для Стрільців