Кожна людина по-своєму може сприйняти зраду близького друга, партнера чи другої половинки. Та представники Тельців, Дів і Стрільців точно не пробачать, пише 24 Канал.

Цікаво Ці знаки зодіаку завжди кажуть правду в стосунках

Телець

Тельці будуть шоковані, коли дізнаються про зраду, але всі емоції вони стримають всередині. Насправді представники цього знака відчуватимуть і сором, і смуток і навіть лють. Часто вони мають бажання помсти.

Гороскоп для Тельців

Діва

Діва захоче швидко забути про те, що сталося, та викинути вас з життя. Вона порине в роботу та візьметься за складні проєкти. А прийшовши додому, страждатиме та буде багато плакати.

Гороскоп для Дів

Стрілець

Стрільці одразу відстороняються від людини, яка зрадила. Вони стають холодними і не будуть ділитися почуттями. Але з часом приймають цю ситуацію як урок.

Гороскоп для Стрільців