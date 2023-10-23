Каждый человек по-своему может воспринять предательство близкого друга, партнера или второй половинки. Но представители Тельцов, Дев и Стрельцов точно не простят, пишет 24 Канал.

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Телец

Тельцы будут в шоке, когда узнают об измене, но все эмоции они сдержат внутри. На самом деле представители этого знака будут испытывать и стыд, и уныние и даже ярость. Часто у них есть желание мести.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Дева захочет быстро забыть о случившемся и выбросить вас из жизни. Она погрузится в работу и возьмется за сложные проекты. А придя домой, будет страдать и будет много плакать.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Стрельцы сразу отстраняются от предавшего человека. Они становятся прохладными и не будут делиться чувствами. Но с течением времени принимают эту ситуацию как урок.

Гороскоп для Стрельцов