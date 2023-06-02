Чоловіки-бабії: ці 3 знаки зодіаку найчастіше зраджують коханим

Існує три знаки зодіаку серед чоловіків, які зраджують своїх других половинок найчастіше. Їхнім коханим-жінкам завжди потрібно бути напоготові.

Астрологи визначили, що чоловіки-Близнюки, Діви та Водолії зраджують найчастіше. 24 Канал розповість, чому так стається.

Дивіться також Літо переверне життя 4 знаків зодіаку з ніг на голову: хто у списку

Близнюки

Чоловіки-Близнюки бувають лицемірними та запальними. Вони нестабільні у стосунках: маючи другу половинку, представники цього знака зодіаку шукають собі дівчину на стороні.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Чоловіки-Діви бувають невпевнені у собі – дуже часто вони зраджують та мовчать про це, продовжуючи перебувати у стосунках. До того ж у стабільних стосунках їм буває нудно – вони шукають пристрасного життя та нових відчуттів.

Гороскоп для Дів

Водолій

Водолії-чоловіки ненавидять зобов'язання, тому їм тяжко бути в стосунках, а ще більше – у шлюбі. Коли вони відчувають серйозність намірів, починають зраджувати.

Гороскоп для Водоліїв