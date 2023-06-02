Астрологи определили, что мужчины-Близнецы, Девы и Водолеи изменяют чаще всего. 24 Канал расскажет, почему так происходит.

Смотрите также Лето перевернет жизнь 4 знаков зодиака с ног на голову: кто в списке

Близнецы

Мужчины-Близнецы бывают лицемерными и зажигательными. Они нестабильны в отношениях: имея вторую половинку, представители этого знака зодиака ищут девушку на стороне.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Мужчины-Девы бывают неуверены в себе – очень часто они изменяют и молчат об этом, продолжая находиться в отношениях. К тому же в стабильных отношениях им бывает скучно – они ищут страстную жизнь и новые ощущения.

Гороскоп для Дев

Водолей

Водолеи-мужчины ненавидят обязательства, поэтому им тяжело быть в отношениях, а еще больше – в браке. Когда они чувствуют серьезность намерений, начинают изменять.

Гороскоп для Водолеев