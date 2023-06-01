Тельцам, Львам, Весам и Скорпионам следует ожидать изменения этого лета 2023, что только началось. 24 Канал расскажет, что может произойти с каждым знаком зодиака.

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Телец

Летом перед Тельцами предстанут новые возможности. Скорее всего они будут связаны с карьерным развитием и работой. Нужно быть особенно сосредоточенным.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Личная жизнь Львов летом может кардинально измениться. Вероятно, их будет ждать разрыв или развод.

Гороскоп для Львов

Весы

Представители этого знака зодиака могут ожидать финансовые изменения. Те, у кого доходы увеличились, могут оказаться с пустым кошельком и наоборот.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Скорпионы получат шанс на смену обстановки и даже переезда. Следует взвесить все за и против и действовать согласно вызовам жизни.

Гороскоп для Скорпионов