Астролог розповів, на які знаки Зодіаку чекає важкий жовтень

Астролог визначив, що Раків, Терезів і Стрільців чекає важкий жовтень, який принесе їм чимало негараздів та проблем на роботі та в особистому житті.

Бувають дні й місяці, коли все у нашому житті протікає в позитивному руслі – вдома, на роботі, в колі друзів та в особистому житті, пише 24 канал. Однак бувають дні, коли все йде шкереберть. Важким жовтень видасться для Раків, Терезів та Стрільців.

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Рак

Цього місяця Раки будуть перебувати в стані депресії та апатії. Вам бракуватиме енергії абсолютно на все. Вам буде важко якісно виконувати свою роботу та справлятися зі всіма поставленими перед собою задачами. Астрологи радять приділити цей час відпочинку та переосмисленню свого життя.

Терези

На Терезів чекають чвари у сім’ї. Ваші рідні будуть не згодні з тим рішенням, яке ви прийняли, тож всіляко намагатимуться вас вберегти від провального кроку. Ваша ж впертість не дозволить вам прислухатися до їхньої поради, тож ви добряче попечетеся на своїх помилках.

Стрілець

Стрільцям жовтень готує проблеми на роботі та в коханні. Ваші фінанси різко зменшаться, тож вам доведеться думати про додатковий заробіток. Ваша мотивація буде часто падати, а активність – знижуватися. У партнерських відносинах вас чекають сварки та вияснення стосунків.