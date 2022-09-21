Попри те, що ці люди є розумними та ерудованими, однак через їхній "гострий" язик та характер працівникам важко з ними вживатися.

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Раки

Раки є вразливими та нестресостійкими, що для керівника є дуже погано. Вони часто не контролюють свої емоції та можуть грубо повестися з працівниками. Раки не вміють входити в чиюсь ситуацію та важко сприймають особисті прохання підлеглих.

Діви

Якщо Діви стають керівниками, то швидко починають відчувати свою владу і переваги на іншими, та починають зловживати цим. Діви люблять, аби їм догоджали: робили компліменти, хвалили, проявляли регулярні знаки уваги. Тоді вони для своїх «любимчиків» зроблять все можливе, аби підвищити їхню посаду та зарплату.

Скорпіони

Скорпіони дуже дипломатичні і компромісні. Працівники керуються їхньою добротою, тож часто виконують свої завдання недобросовісно. Потім від цього страждають всі – в першу чергу керівництво. Скорпіони не вміють керувати людьми, тому нерідко з ними колектив ставиться з байдужілістю до своїх зобов’язань.