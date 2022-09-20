Ці три знаки Зодіаку володіють лідерськими якостями, пише 24 канал. Вони є чудовими керівниками та вміють вести за собою людей.

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Терези

Терези – чудові керівники. Вони народжені для того, щоб керувати людьми. Підлеглі їх дуже люблять та цінують, оскільки вони ніколи не просять щось зробити в наказовому тоні, а лагідно та по-доброму роздають завдання, які працівники виконують із задоволенням. Терезів люблять та поважають.

Стрільці

Стрільці є дуже розумними. Вони генерують цікаві та свіжі ідеї та проявляють себе чудовими керівниками. Стрільці досить оптимістичні, тому якщо хтось з підлеглих допустився помилок, то вони радо допоможуть та підкажуть, як все виправити без жодних дорікань.

Риби

Риби не бояться відповідальності та роботи. Вони на власному прикладі показують колективу, як треба працювати та сумлінно відноситися до своїх завдань. Інколи Риби бувають суворими, однак вони все одно підтримують дружню атмосферу в колективі. Рибам найкраще виходить керувати фінансовими компаніями.